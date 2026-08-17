VIDEO | EN VIVO: Tauro F.C. vs. Árabe Unido por la jornada 4 de la LPF

Sigue en vivo el partido entre el Tauro F.C. y el Deportivo Árabe Unido desde el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:00 p. m., a través de la señal de RPC TV.
LPF Deportes - 17 de agosto de 2026 - 22:20
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Sigue en vivo el partido entre el Tauro F.C. y el Deportivo Árabe Unido desde el Estadio Rommel Fernández.
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