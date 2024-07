Olimpiadas 2024: Kristine Jiménez refleja su esfuerzo en los Juegos Olímpicos

Entrenamiento indescriptible por dos años para llegar a las Olimpiadas

"He hecho un trabajo indescriptible, dos años no es suficiente para adaptarse a una nueva categoría, sin embargo soy muy trabajadora y he dado todo lo que tengo. Es difícil, todas las que están aquí son fuertes, y di lo mejor de mí", comentó Jiménez Pitty después de alcanzar los octavos de final en los Juegos Olímpicos.

La judoca panameña mostró una gran determinación y compromiso, reflejando el arduo trabajo que ha invertido para llegar a este nivel de competencia. Su actuación en París 2024 subraya su tenacidad y esfuerzo en el deporte.