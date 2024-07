¿Cuándo y a qué hora ver a Hillary Heron en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La gimnasta panameña Hillary Heron, conocida por su impresionante ejecución del complejo 'Biles I' y por la creación de su propio salto, se presentará en los Juegos Olímpicos de París 2024 el próximo domingo. Heron competirá en el 'All Around' de la gimnasia artística femenina, con la clasificación programada para las 7:30 a.m. en la subdivisión tres.