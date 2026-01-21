Panamá Deportes -  21 de enero de 2026 - 10:02

Panamá vs México: hora, fecha y dónde ver el partido amistoso en vivo

La Selección de Panamá se mide a México en un amistoso clave y aquí te contamos cuándo se juega y dónde verlo en vivo.

Selección de Panamá lista para encuentro amistoso.

Selección de Panamá lista para encuentro amistoso.

FEPAFUT
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Selección de Panamá enfrentará a México este jueves 22 de enero de 2026, en un partido amistoso internacional que forma parte de su preparación rumbo al Mundial. El duelo despierta gran expectativa entre los aficionados y ya se conocen la fecha, la hora y el canal que transmitirá el encuentro en el país.

Entreno-Enero-20-08979-768x512
Panamá ya entrena en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá ya entrena en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Fecha, hora y estadio del partido Panamá vs México

El partido Panamá vs México se disputará este jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. (hora local).

Este compromiso servirá como una prueba importante para el cuerpo técnico, que continúa ajustando piezas y evaluando variantes de cara al proceso y la preparación de Panamá rumbo al Mundial.

Dónde ver Panamá vs México en vivo por televisión

El partido amistoso entre Panamá y México será transmitido en vivo por RPC, canal oficial que llevará todas las incidencias del encuentro para el público panameño.

La señal de RPC permitirá a los fanáticos seguir el desarrollo del partido, conocer las alineaciones, los momentos clave y el desempeño de la Selección Nacional en este nuevo paso de su camino internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

AND impulsa modelo para eliminar vertederos municipales en 2028

Panamá prohíbe ocho plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura

Embarazos de adolescentes en Panamá supera cifras de América Latina y el Caribe

Recomendadas

Más Noticias