Panamá vs México: hora, fecha y dónde ver el partido amistoso en vivo

La Selección de Panamá enfrentará a México este jueves 22 de enero de 2026, en un partido amistoso internacional que forma parte de su preparación rumbo al Mundial. El duelo despierta gran expectativa entre los aficionados y ya se conocen la fecha, la hora y el canal que transmitirá el encuentro en el país.

Panamá ya entrena en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. FEPAFUT

Fecha, hora y estadio del partido Panamá vs México

El partido Panamá vs México se disputará este jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. (hora local).

Este compromiso servirá como una prueba importante para el cuerpo técnico, que continúa ajustando piezas y evaluando variantes de cara al proceso y la preparación de Panamá rumbo al Mundial.

Dónde ver Panamá vs México en vivo por televisión

El partido amistoso entre Panamá y México será transmitido en vivo por RPC, canal oficial que llevará todas las incidencias del encuentro para el público panameño.

La señal de RPC permitirá a los fanáticos seguir el desarrollo del partido, conocer las alineaciones, los momentos clave y el desempeño de la Selección Nacional en este nuevo paso de su camino internacional.