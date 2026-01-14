Selección de Panamá anuncia convocados para los amistosos ante Bolivia y México

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó este miércoles la lista de convocados de la Selección de Panamá para los partidos amistosos frente a Bolivia y México.

La marea roja estará enfrentándose el domingo 18 de enero como visitante al elenco boliviano, en un encuentro a disputarse en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija, Bolivia, a las 4:00 p.m. hora de Panamá.

El técnico Thomas Christiansen apostó por un grupo de 24 jugadores que viajarán este jueves rumbo a suelo boliviano, en una doble jornada que servirá para evaluar alternativas, mantener el nivel competitivo y cuidar la imagen del fútbol panameño.

Selección de Panamá Entrenamiento de la Selección de Panamá previo al enfrentamiento contra Bolivia. TReporta

Selección de Panamá: Lista de convocados

PORTEROS

John Gunn - NE Revolution II (USA)

NE Revolution II (USA) Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

Richard Peralta - Monagas SC (VEN)

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Daniel Aparicio - Real España (HON)

Javier Rivera - CD Marathón (HON)

Aimar Sánchez - NY Red Bull II (USA)

Ariel Arroyo - Dep Árabe Unido

Juan Hall - Sporting SM

Luis Asprilla - Tauro FC

Omar Córdoba - CD Plaza Amador

Orman Davis - CA Independiente

Kevin Galván - San Francisco FC



VOLANTES

Jovani Welch Monagas- SC (VEN)

Kahiser Lenis - Jaguares de Córdoba (COL)

Ricardo Phillips Jr - CD Plaza Amador

Angel Caicedo - CA Independiente

Giovany Herbert - Dep Árabe Unido

Héctor Hurtado - Sporting SM

Abdul Knight - CD Plaza Amador

José Murillo - CD Plaza Amador



DELANTEROS

Kadir Barria - Botafogo (BRA)

Saed Díaz - Tauro FC

Gustavo Herrera - Sporting SM