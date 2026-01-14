Selección de Panamá Deportes -  14 de enero de 2026 - 14:31

Selección de Panamá anuncia convocados para los amistosos ante Bolivia y México

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá, definió a los 24 jugadores que harán frente a los oncenos de Bolivia y México.

FEPAFUT
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó este miércoles la lista de convocados de la Selección de Panamá para los partidos amistosos frente a Bolivia y México.

La marea roja estará enfrentándose el domingo 18 de enero como visitante al elenco boliviano, en un encuentro a disputarse en el Estadio IV Centenario, en ciudad de Tarija, Bolivia, a las 4:00 p.m. hora de Panamá.

El técnico Thomas Christiansen apostó por un grupo de 24 jugadores que viajarán este jueves rumbo a suelo boliviano, en una doble jornada que servirá para evaluar alternativas, mantener el nivel competitivo y cuidar la imagen del fútbol panameño.

Selección de Panamá
Selección de Panamá: Lista de convocados

PORTEROS

  • John Gunn - NE Revolution II (USA)
  • Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

  • Richard Peralta - Monagas SC (VEN)
  • Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)
  • Daniel Aparicio - Real España (HON)
  • Javier Rivera - CD Marathón (HON)
  • Aimar Sánchez - NY Red Bull II (USA)
  • Ariel Arroyo - Dep Árabe Unido
  • Juan Hall - Sporting SM
  • Luis Asprilla - Tauro FC
  • Omar Córdoba - CD Plaza Amador
  • Orman Davis - CA Independiente
  • Kevin Galván - San Francisco FC

VOLANTES

  • Jovani Welch Monagas- SC (VEN)
  • Kahiser Lenis - Jaguares de Córdoba (COL)
  • Ricardo Phillips Jr - CD Plaza Amador
  • Angel Caicedo - CA Independiente
  • Giovany Herbert - Dep Árabe Unido
  • Héctor Hurtado - Sporting SM
  • Abdul Knight - CD Plaza Amador
  • José Murillo - CD Plaza Amador

DELANTEROS

  • Kadir Barria - Botafogo (BRA)
  • Saed Díaz - Tauro FC
  • Gustavo Herrera - Sporting SM
