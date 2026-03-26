Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá ultima detalles para su primer gran reto en tierras africanas. Este viernes 27 de marzo, la "Marea Roja" se enfrentará a su similar de Sudáfrica en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El encuentro se disputará en el imponente Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban. Bajo las órdenes de Thomas Christiansen, un grupo de 22 jugadores ya realizó sus primeros entrenamientos en el Sugar Ray Xulu Stadium. Se espera que el defensor Jiovany Ramos se integre en las próximas horas para completar la convocatoria de 23 futbolistas.