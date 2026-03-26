Panamá Deportes -  26 de marzo de 2026 - 11:27

Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

El encuentro Panamá vs. Sudáfrica se disputará en el imponente Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban.

Partido amistoso Panamá vs. Sudáfrica.

Partido amistoso Panamá vs. Sudáfrica.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección Mayor de Panamá ultima detalles para su primer gran reto en tierras africanas. Este viernes 27 de marzo, la "Marea Roja" se enfrentará a su similar de Sudáfrica en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El encuentro se disputará en el imponente Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban. Bajo las órdenes de Thomas Christiansen, un grupo de 22 jugadores ya realizó sus primeros entrenamientos en el Sugar Ray Xulu Stadium. Se espera que el defensor Jiovany Ramos se integre en las próximas horas para completar la convocatoria de 23 futbolistas.

Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el partido en vivo

  • Fecha: Viernes 27 de marzo.
  • Hora de Panamá: 12:00 p.m.
  • Transmisión en vivo: RPC TV (Canal 4).
  • Próximo rival: Ciudad del Cabo será la sede del segundo amistoso el martes 31 de marzo.
En esta nota:
Seguir leyendo

El Festival Internacional de Cine se realizará en Panamá del 9 al 12 de abril

Canciller Javier Martínez-Acha visitará a panameños detenidos en Cuba

USS Nimitz llega a Panamá: histórico arribo tras más de 50 años

Recomendadas

Más Noticias