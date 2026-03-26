Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá ultima detalles para su primer gran reto en tierras africanas. Este viernes 27 de marzo, la "Marea Roja" se enfrentará a su similar de Sudáfrica en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el partido en vivo
- Fecha: Viernes 27 de marzo.
- Hora de Panamá: 12:00 p.m.
- Transmisión en vivo: RPC TV (Canal 4).
- Próximo rival: Ciudad del Cabo será la sede del segundo amistoso el martes 31 de marzo.