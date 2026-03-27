Fútbol Deportes -  27 de marzo de 2026 - 11:55

Video | En vivo partido de Panamá vs Sudáfrica: transmisión del amistoso hoy viernes 27 de marzo

Sigue el minuto a minuto del partido amistoso entre Panamá y Sudáfrica hoy, 27 de marzo, de cara al Mundial 2026, desde el imponente Moses Mabhida Stadium.

Partido de Panamá vs Sudáfrica

Partido de Panamá vs Sudáfrica

@Fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de fútbol de Panamá vuelve a la cancha este viernes 27 de marzo para enfrentar a Sudáfrica en un partido amistoso internacional, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro es en el imponente Moses Mabhida Stadium desde las 12:00 p.m..

Panamá vs. Sudáfrica EN VIVO: sigue el minuto a minuto del amistoso rumbo al Mundial 2026

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