Próximo partido de Panamá y Sudáfrica: fecha, hora y dónde seguirlo EN VIVO

La Selección Mayor de Panamá continúa su preparación de alto nivel rumbo a la Copa Mundial 2026. Tras empatar 1-1 este viernes en su primer compromiso, el equipo dirigido por Thomas Christiansen volverá a enfrentar a Sudáfrica este martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo.
Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el segundo amistoso
- Fecha: martes 31 de marzo.
- Hora de Panamá: 12:30 p.m.
- Sede: DHL Stadium, Ciudad del Cabo.
- Transmisión en vivo: RPC TV (Canal 4)
Cierre de lujo: Panamá visitará a Brasil en el Maracaná
La Federación Panameña de Fútbol confirmó además un hito histórico: el último partido de preparación antes de la cita mundialista será contra la pentacampeona del mundo, Brasil. El duelo se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, funcionando como el partido de despedida de la "Canarinha" ante su público.