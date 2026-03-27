Próximo partido de Panamá y Sudáfrica: fecha, hora y dónde seguirlo EN VIVO

La Selección Mayor de Panamá continúa su preparación de alto nivel rumbo a la Copa Mundial 2026. Tras empatar 1-1 este viernes en su primer compromiso, el equipo dirigido por Thomas Christiansen volverá a enfrentar a Sudáfrica este martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo.

El encuentro, que se disputará en el imponente DHL Stadium, servirá para ajustar piezas tácticas antes del cierre de la gira internacional.

Panamá vs. Sudáfrica: fecha, hora y dónde ver el segundo amistoso

Fecha: martes 31 de marzo.

martes 31 de marzo. Hora de Panamá: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Sede: DHL Stadium, Ciudad del Cabo.

DHL Stadium, Ciudad del Cabo. Transmisión en vivo: RPC TV (Canal 4)

Cierre de lujo: Panamá visitará a Brasil en el Maracaná

La Federación Panameña de Fútbol confirmó además un hito histórico: el último partido de preparación antes de la cita mundialista será contra la pentacampeona del mundo, Brasil. El duelo se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, funcionando como el partido de despedida de la "Canarinha" ante su público.