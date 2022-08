Real Madrid: Casemiro se acerca a la Premier League

Manchester United acordó por un precio que ronda entre los 60 millones de euros (60.23 millones de dólares) con el Real Madrid, más 10 ($10.04) adicionales en variables.

Ten Hag comentó que, "no puedo decir nada sobre esto", cuando se le cuestionó sobre la posible llegada del jugador brasileño, en una conferencia de prensa previo al partido del sábado frente al Southampton. En cambio, el técnico del Madrid fue un poco más directo con la prensa española.

"Casemiro desea un nuevo reto y lo entendemos. No creo que haya vuelta atrás ya", dijo Ancelotti en la conferencia de prensa de este viernes.

"He hablado con él. Casemiro, por lo que ha hecho con nosotros y por la persona que es, debemos respetar su deseo. Las negociaciones se están dando en estos momentos, no es oficial aún, sigue siendo nuestro jugador pero su deseo es marcharse".

Ancelotti lamentó el hecho de perder un jugador que ha sido parte fundamental en los recientes éxitos del club, pero cree que puede ser remplazado.

"El Real Madrid pierde un jugador que se ha adaptado bien con los otros mediocampistas de mayor calidad, (Luka) Modric y (Toni) Kroos. Él es importante y ha sido fundamental para los éxitos del Madrid".

"Si se llega a un acuerdo, le desearemos lo mejor y buscaremos dentro de lo que tenemos para poder remplazarlo".

La llegada de Casemiro reforzará el mediocampo del Manchester United tras una fallida negociación por Frankie de Jong del FC Barcelona.

Se espera que el internacional con Brasil ayude a rescatar al Manchester United de un miserable inicio de temporada 2022-23, de los cuales han perdido los dos partidos iniciales de la Premier League.

El Manchester United en estos momentos se encuentra en la última posición de la tabla con 0 puntos.