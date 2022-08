Real Madrid despide a Casemiro en el Santiago Bernabéu

Palabras de Casemiro

"Como todos saben, no soy mucho de estar en el centro de las cosas, pero bueno, me gustaría agradecerles con todo el corazón a todos por estar aquí. Cuando llegué al club, este país, todo era nuevo para mí pero me ayudaron a sentirme como en casa". "Como todos saben, no soy mucho de estar en el centro de las cosas, pero bueno, me gustaría agradecerles con todo el corazón a todos por estar aquí. Cuando llegué al club, este país, todo era nuevo para mí pero me ayudaron a sentirme como en casa".

https://twitter.com/Telemetro/status/1560676898724016128 Real Madrid: Casemiro se acerca a la Premier Leaguehttps://t.co/vYEyIyOaEj — Telemetro (@Telemetro) August 19, 2022

“Cuando el Real Madrid me llamó mientras jugaba en Sao Paulo, sabía que algún día jugaría en el primer equipo del Madrid pero primero tenía que pasar por el Castilla, estaba muy emocionado. Empecé a aprender los valores de este equipo y esa fue la parte más importante". “Cuando el Real Madrid me llamó mientras jugaba en Sao Paulo, sabía que algún día jugaría en el primer equipo del Madrid pero primero tenía que pasar por el Castilla, estaba muy emocionado. Empecé a aprender los valores de este equipo y esa fue la parte más importante".

“He ganado muchos trofeos aquí pero para mí, el trofeo más grande fue representar al club de mi corazón todos los días". “He ganado muchos trofeos aquí pero para mí, el trofeo más grande fue representar al club de mi corazón todos los días".

“Se los agradezco mucho, a todos los del club, me han tratado de muy buena manera. Quisiera agradecer al equipo técnico y a mis compañeros porque sin ellos no soy nadie". “Se los agradezco mucho, a todos los del club, me han tratado de muy buena manera. Quisiera agradecer al equipo técnico y a mis compañeros porque sin ellos no soy nadie".

“Quisiera agradecer al club por hacerme un mejor jugador y una mejor persona". “Quisiera agradecer al club por hacerme un mejor jugador y una mejor persona".

“Quiero dejar en claro que un día volveré al Real Madrid para demostrar lo mucho que amo a este club. Me gustaría ayudar de cualquier manera posible al equipo en el futuro". “Quiero dejar en claro que un día volveré al Real Madrid para demostrar lo mucho que amo a este club. Me gustaría ayudar de cualquier manera posible al equipo en el futuro".

“El Real Madrid siempre será grande, pase lo que pase. ¡HALA MADRID! “El Real Madrid siempre será grande, pase lo que pase. ¡HALA MADRID!

Real Madrid

El Real Madrid venció 1-4 al Celta de Vigo en el último partido de LaLiga, con los goles de Karim Benzema, Federico Valverde, Luka Modric y Vinícius; Y marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos.

El equipo de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, volverá a la acción el próximo domingo 28 de agosto a las 3:00 p.m. cuando visite al Espanyol.