Real Madrid vs FC Barcelona: ¿Cuándo es El Clásico?

Carlo Ancelotti, técnico de "Los Blancos", disfrutó de un regreso perfecto a Madrid el verano pasado cuando aseguró un doblete en LaLiga y la Liga de Campeones para la temporada 2021/2022.

Su éxito en París representó el séptimo título en la Copa de Europa para el Real Madrid y el número 14 de toda su historia, con sus famosos tres copas seguidas de 2017 a 2019 que siguen siendo un récord.

Sin embargo, el dominio del Real Madrid trae consigo la expectativa de seguir ganando, y Vázquez cree que eso coloca a su equipo en una posición exigente.

“Una Champions no se gana por suerte ni por casualidad. Cada uno es más difícil que el anterior y haber conseguido tantos es un orgullo”, según informó a Marca.

"Una Champions no se gana por suerte ni por casualidad. Cada uno es más difícil que el anterior y haber conseguido tantos es un orgullo", según informó a Marca.

"La verdad es que no importa lo que piensen afuera. No nos molesta lo que digan, es una motivación más para nosotros".

"El año pasado no éramos favoritos y la ganamos. No depende de nosotros, tenemos que intentar ganarlo, y eso es lo que hacemos todos los años".

El Real Madrid parece listo para alcanzar a los octavos de final en las próximas semanas cuando se enfrente este martes al Shakhtar Donetsk en Varsovia.

"Los Blancos" han asegurado un máximo de nueve puntos en tres juegos hasta ahora en el Grupo F, con victorias sobre Shakhtar, RB Leipzig y Celtic, y una cuarta victoria sellaría su puesto de octavos de final.

FC Barcelona: Ultimas noticias

El Barcelona identificó a Ruben Neves como su principal objetivo en el centro del campo para el 2023.

Los "Blaugranas" se vincularon al internacional portugués de los Wolves de la Premier League antes como parte de su plan para reemplazar a Sergio Busquets.

Busquets no tendrá contrato en el Camp Nou en el 2023, y el veterano centrocampista podría marcharse con un supuesto vínculo con la MLS.

Arsenal, un equipo de tradición importante en la Premier League, también está siguiendo la situación Neves, pero se rumorea que el Barcelona es el favorito para fichar al jugador de 25 años.

Según informa Diario Sport, la decisión de la estrella de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, de rechazar un posible fichaje por el Barcelona, ha acelerado su interés por Neves.

A pesar de los rumores sobre una salida de San Sebastián, Zubimendi ha insistido en que no está interesado en dejar la Real Sociedad, y las negociaciones están entrando en una fase crucial para extender su contrato más allá del 2025.