Thomas Christiansen: Sabía que el banquillo ganaría el juego

"El golpe emocional por supuesto, nos hemos clasificado al Final Four, teníamos la espinita del Mundial y hemos aprendido, recapacitado y reflexionado, sigo creyendo que Costa Rica es Costa Rica a pesar de los años, nosotros supimos taparles y no darle el espacio a Campbell y a los demás".

"Me guardaré las debilidades porque seguro vendrán otros partidos, pero respetos a Costa Rica por el gran trabajo".

"Hoy en día no hay equipo chico y el ejemplo es nosotros contra Martinica que empatamos a cero y con un jugador más, hay que respetarlos a todos, las islas son equipos difíciles. Nos metimos en la Final Four debemos ser humildes y seguir trabajando".

"Todos mis jugadores son importantes, he tenido Amir de carrilero, he jugado con línea de 3 y jugué del otro lado con un jugador más defensivo como Blackman, con Fidel que es muy importante para la selección y ha tenido algo de rampa pero no he hablado con él sobre la situación, pero con los ejercicios que ha hecho es normal esa fatiga".