DOCTOR MILAGRO | Nazli deja a Doruk sin palabras tras decirle que Alí tiene a otra

Doruk no se esperó recibir de su propia medicina, ya que del equipo de doctores del hospital Berhayat es el que más tira veneno para preocupar y angustiar a los demás; pues ahora con la reacción de Nazli no supo qué hacer.

Alí se equivoca

Alí se sintió mal porque le dio una idea de tratamiento a la doctora Ferda para una paciente, sin embargo: el procedimiento hizo que empeorara y hubo que revertirlo.

Por otro lado, Ferman no pudo retirarle un tumor a un paciente, pero tanto Nazli como Doruk insistían en realizar otros procedimientos, pero Ferman les llamó la atención, dejándole claro que no se trata de una cirugía de emergencia y que no perdieran nunca la objetividad.

Tensión entre Ferman y Alí

Alí le preguntó a Ferman si estaba molesto con él, él le dijo que no pero que se siente presionado; Alí le ofreció ayuda con un caso y él se alteró y se negó.

Nazli y Alí

Alí fue a buscar a Nazli, le dijo que se preocupa por ella pero ella le aseguró que lo mejor es que estén alejados y que no desea hablar con él.

