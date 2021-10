DOCTOR MILAGRO | Nazli le reclama a la madre de Alí Vefa

Palabras muy fuertes le dijo Nazli a su suegra, la madre biológica de Ali Vefa. "No debería ser difícil amar a su propio hijo" , le expresó Nazli. Mientras que la madre se justificó en que no sabían cómo tratar a un niño con su condición.

Alí Vefa encuentra la solución para ayudar a una paciente que no come, a través de una cirugía de corazón, para que su trastorno psiquiátrico se cure, mientras que Ferman le dice que no puede hacer eso porque no hay garantía que tenga éxito la cirugía.