EFE • 21 May 2020 - 06:57 PM

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que el país está "en default desde hace meses" durante un acto en la provincia de Santiago del Estero (norte) este jueves, un día antes de que venza el plazo para que los acreedores acepten la oferta del Gobierno para reestructurar la deuda.

"Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, afirmó sobre una fecha que también aparece como límite para que el Ejecutivo pague un vencimiento de intereses por 500 millones de dólares.

Publicidad

El mandatario destacó que el Gobierno "no va a asumir ningún compromiso" con la deuda" que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

"No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, agregó.

Este viernes vence el plazo que tienen los acreedores para adherir a la oferta argentina de canje de deuda bajo ley extranjera por 66.239 millones de dólares, aunque se puede extender el período de negociaciones.

Lo que no se puede prolongar es el pago de los 500 millones de intereses sobre tres bonos (incluidos en la oferta de reestructuración), ya que mañana caduca el periodo de gracia de 30 días al que el país suramericano se acogió en abril.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, anticipó esta semana que "hay una gran chance de que el deadline (fecha límite) sea extendido" y se espera que en las próximas horas el Gobierno publique el decreto que prolonga el plazo de adhesión a la oferta de canje.

El plazo inicial para que los acreedores privados aceptaran la propuesta de canje de Argentina vencía el 8 de mayo, pero el Gobierno de Alberto Fernández, ante el bajo nivel de adhesión obtenido, decidió prorrogarlo hasta este viernes.

El presidente se refirió a este tema durante una visita a varias provincias del interior del país, la primera que realiza desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, junto al ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Su primera parada fue Santiago del Estero, donde recorrieron una empresa, una escuela y otros puntos junto al gobernador Gerardo Zamora. Luego viajó al segundo destino de su gira: la vecina provincia de Tucumán.