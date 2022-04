ENFERMERAS | Alex confía plenamente en Félix

Juan Pablo le dice a Helena que casi matan a Kathy. Pero Helena sabe que estos asuntos son delicados. Juan Pablo quiere hacer el reporte porque el protocolo le exige.

El padre Mendoza habla con Guerra para ver como solucionaran sus robos. Félix cree que lo mejor para todos es recuperar el dinero y sanear el equipo y las finanzas.

Félix le pregunta a Juan Pablo por Kathy, Juan Pablo le cuenta que está muy goleada y si acaso no lo recuerda. Ambos se acercan y se miran fijamente, Félix le responde que no sabe de lo que es capaz Kathy.

Félix no puede creer lo que dice Kathy, Helena dice que le contó eso a Juan Pablo.

La policía interroga a Kathy y ella dice que fueron amigos, novios y amantes. Que estaban en su carro y cuando logró escapar, pensó que estaba a salvo. Y cuenta que cuando salió del carro, le comenzó a patear hasta que se cansó, dice que no sabe cómo se levantó y llegar a su casa. La policía le comenta que de su edificio no reportaron nada inusual.

Félix intenta hablar con Kathy, pero la policía se lo prohíbe porque está acusado de maltratarla.

Sol le cuenta a Alex que suenan los rumores que Félix golpeó a Kathy. Alex dice que es imposible porque Félix estaba con Guerra.

Guerra le dice al padre Mendoza que Félix le mintió y estaba al tanto de todo lo que ocurría con el Vaupés.

Alex le pregunta a Félix si es verdad todo lo que se dice. Le dice que Kathy armó todo porque está celosa, no soporta que esté con ella. Félix no le importa lo que dice la gente, nada más lo que Alex piense. Ella le muestra su apoyo.

Félix le comenta a Alex todo lo que pasó con el doctor Mendoza, le preguntó si había atacado a Kathy, si estaba involucrado en los amaños de Guerra, porque tenía un documento que lo culpaba.

Guerra va a ver a Kathy y no puede creer que Félix fuera capaz de llegar a esos extremos. Kathy se enfada porque no le cree y le pide que se vaya.

Álvaro nota que Juan Pablo está muy preocupado, pero más que por Kathy, sabe que es por Alex. Juan Pablo teme que Félix le haga algo a Alex. Álvaro le aconseja que, si tanto la tiene en mente, que la vaya a ver.

Mientras Juan Pablo habla con Alex de lo que pasa con Félix; Lucas le reclama a Félix el asunto que tienen pendiente. Lucas estaba esperando que le resolviera algo, pero Félix no ha tenido tiempo. Félix le quiere confesar a Alex lo que pasa antes que se ponga todo peor. Quería buscar los verdaderos padres de Lucas. Buscaba que se ha contentara Lucas con ella y ganar puntos con Alex. Ella piensa que no debió prometer eso. Félix lo sabe, no quiere repetir los mismos errores que cometió con Gloria. Alex no quiere que vuelva a hacer eso a sus espaldas porque le corresponde a ella decirle la verdad a Lucas. Félix también le revela que sabía en lo que está a metido Guerra, pero no quería quedar como el cretino que lo contrató, ahora le toca asumir las consecuencias.