ENFERMERAS | Danilo le cuenta a Renata lo que pasó con su exesposa

Él le dijo que su esposa Sol Angie aún no sabe el verdadero motivo del fallecimiento de su primera esposa, pero resulta que la mujer se suicidó pero la última vez cuando fue trasladada al hospital , ya era demasiado tarde.

Madre de Lina la protege

La madre de Lina apareció y ahora le está insistiendo para que deje su trabajo en el Hospital Santa Rosa y su relación con Byron, un joven delincuente a quien ha ayudado a evadirse de la justicia en varias ocasiones.

Su madre le aconsejó cuidarse y dejar todo, ya que la justicia puede condenar por lo que ha hecho para proteger a su novio.

Gloria inicia tratamiento

Gloria le contó a Nicolás que comenzó el tratamiento para poder salir embarazada, él hasta el tiró piropos y le aseguró que será una buena madre.

Nicolás le dio un abrazo y en ese momento Félix los vio, lo que le generó muchos celos.

Carlos preocupado por María Clara

Carlos le dijo a María Clara que no debe ir a conocer un hospital que está un Portugal, debido a que le preocupa su estado por el embarazo. Le comentó que mejor fuera después de pasar algunos meses.

Danilo le cuenta a Sol Angie la verdad

Sol Angie se enteró que lo que le pasó a su exesposa Elisa, no fue un accidente, sino un intento de suicidio. Danilo le contó que fue una sobredosis.

Pero ella lo escuchó y lo entendió, le dijo que eso no es su culpa; le preguntó por qué no se lo había dicho antes y él le respondió que porque le dieron un consejo, cuando le mencionó que le contó a Renata, a ella no le gustó para nada, sintió celos y se fue.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: