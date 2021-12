ENFERMERAS | Félix no soporta el dolor pero mantiene el secreto

Félix ya no aguanta el dolor.

Manuela le pide a María Clara si puede cuidar a su hija para apoyar a Nicolás en su concurso. María Clara también estaba enterada del tema de su hija con la cartelera de su padre.

Lina está muy nerviosa porque no saber dónde citar a su cita. Julio le invita a que vaya al concurso que hay en la noche de canto.

Gloria le da la bienvenida a Eduardo, le dice que le da fórmula para verse bien, ella dice que el amor. Además, él le presenta a su novia Julieta.

Libertad quiere que su papá le enseñe a manejar bicicleta, por eso llama a Manuela.

Nicolás llega a pedirle una sala de operaciones a Reynaldo, que le promete le ayudará. Luego llama Manuela y también necesita una, Reynaldo dice que está todo ocupado por Félix.

Félix se está sintiendo mal, luego de hacerse la vasectomía para no tener hijos, contrario al deseo de Gloria.

María Clara le informa a Carlos Pérez que Gloria y Félix se casarán y los invitaron. Carlos Pérez dice que lo invitaron por cortesía, María Clara le responde que no quiere quedarle mal a Gloria.

Félix le explica que tiene que alguna situación y que deben operar ya a Eduardo. Reynaldo no sabe que decirles a Nicolás y Manuela porque ya no cuenta con camas.

Eduardo menciona que tiene una razón muy grande para operarse, quiere seguir el ejemplo de Félix y Gloria: casarse e inclusive tener hijos.

Lina quiere arreglarse mucho para verse con Javier, su cita para la noche. Manuela le dice que así está bien y no necesita de ese estrés de estar arreglándose tanto.

Sol le dice a Gloria que está muy agotada, Gloria le dice que debe ser muy difícil salir del trabajo y volver a cuidar a sus hijos. Gloria también desea tenerlos.

Álvaro le comenta a María Clara y Carlos Pérez que su hermana está enferma y no saben que tiene. María le dice que pueden ayudarla. Además, le dicen que con el convenio necesitan a un doctor - enfermero y pensaron en él para el puesto.

Gloria le dice a Julieta que es una de las personas que más ha luchado. Julieta le comenta que Eduardo no dejaba de hablar de ella, que le afectó su partida e inclusive tenía ganas de la eutanasia, pero qué logró sacarle esas ideas de la cabeza. Julieta piensa que Eduardo llegó en el momento en el que ella lo necesitaba y aunque no pueda tocarla con sus manos, él lo hace con su corazón, con sus palabras, miradas y besos, no quiere perder nada de eso.