ENFERMERAS | Félix planea quitarle el puesto a María Clara

Aymara llega a ver los cuartos, y Reynaldo queda impactado con la belleza de la chica, que inclusive piropea a Julio, que intentaba dar malas referencias de la casa para que no se quedara.

Lina documenta en sus redes, que perdió a su primer paciente, una persona que entregó su vida en ayudar a los demás. Era una mujer devota que amaba a las personas y que le dejó una gran lección, que no permita que nadie les diga que no valen, que nunca busquen la aprobación de los demás y que crean en ustedes mismos porque la única aprobación que vale es la propia.

Mientras comen, Reynaldo muestra los niños que tiene, Aymara pregunta por Nicolás y Reynaldo dice que sólo es un pela'o. Mientras que Julio dice que quiere adoptar, para darle una vida mejor a un niño de la que él tuvo. Julio cuenta que lo abandonaron cuando era pequeño.

Aymara propone que hagan una fiesta, y todos están de acuerdo, pero no le avisan a Manuela.

Manuela le pregunta a Lina porque la odia, ella responde que no le gusta la gente aprovechada; que, por ser familia de María Clara, abrieron otro cupo.

María Clara no esperaba que tratarán de hacerle daño, Carlos Pérez le menciona que siempre habrá personas mal intencionadas.

Félix admite que quiere el puesto de María Clara y ser el director del Santa Rosa, espera que Gloria esté de su lado.

Lina le cuenta a Gloria que ahora está en medicina interna y le gusta la experiencia. Gloria le pide que lo haga todo por ella.

Manuela está triste porque todo está mal, casi pierde a un bebé por un caso raro, María Clara trata de calmarla diciéndole que vendrán días mejores. Manuela no aguanta la presión, que se la "monten", siente que no lo está haciendo bien y que le toca esforzarse el doble porque se lo merece, porque trabajó duro y no porque ella es su prima. María Clara le responde que le ofende que piense eso y que lo logró por méritos propios.

Manuela llega al apartamento y nota cómo está todo, y le pide que se vayan. No puede creer que Nicolás le hiciera eso.

Gloria le dice que el precio del éxito es la soledad, le pide que no confíe en nadie.

Manuela le dice a Aymara que no quiere que su hija crezca en un ambiente de Hippies, por lo que no pueden ser más compañeras de habitación.

Manuela le da un lapso de un mes a Nicolás y Julio, si les falla, no podrán quedarse en el apartamento.