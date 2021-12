ENFERMERAS | Lina besa a Julio

Nicolás admira como se ve Manuela, y se excusa por llegar tarde. Le pregunta si ya le dijo a Libertad que ya son novios, pero ella dice que no ha encontrado la oportunidad pero que pronto lo hará.

Manuela nota que llegó la cita de Lina, le dice que se calme, Manuela, Reynaldo, Nicolás y Julio le desean suerte.

Luego llega Sandra junto a Samudio, Reynaldo se nota molesto por verlos juntos.

El chico que está con Lina le dice que, si es el de las fotos y que ella no, que se pone muchos filtros en las fotos. Dice que, aunque nota que es buena persona, no le gusta que le engañen, que debería mostrarse como es, luego pide la cuenta y deja a Lina. Julio llega para saber que le pasó y le cuenta que el tipo le dijo que es una mentirosa y una farsa. Ella admite que cambió un poco de sus ojos y cintura pero que no piensa que es una farsa. Julio dice que ella es preciosa y no debe llorar por alguien que no la valora. Lina quiere seguir con la fiesta a pesar de lo bebida que se nota.

Reynaldo canta Llorarás de Óscar de León, mientras Sandra baila junto a su compañero. Ella no deja de verlo mientras canta. Luego Reynaldo va por Sandra que le pide que deje de mirarlo. Reynaldo le dice que tienen que hablar, que irá a resolver algo y volverá por ella. Sandra no dice nada, pero decide quedarse.

Nicolás se logra ganar el concurso, ante la felicidad de todos sus compañeros. Nicolás le confiesa a Manuela que le dedicó la canción.

Gloria le dice a Félix que le inquieta algo. Su relación con Reynaldo; admite que le hace sufrir y que le recuerda a él.

Sandra queda esperando a Reynaldo, que le ofrece llevarla a su casa, Sandra se ve muy coqueta y se sube al auto. Reynaldo le cuenta que la canción que cantó es la que ella le enseñó en el pueblo a amar. No puede sacarla de su cabeza, y que se le mueve todo cuando están cerca. Sandra le pide que vayan a otro lado rápido antes que se arrepienta.

Manuela invita a Nicolás a quedarse en su casa. Ella le dice que siempre soñó en tener un amor como él. Nicolás le dice que la ama. Manuela quisiera que a veces no existiera nada y sólo estuvieran ellos dos. Manuela siente algo de culpa por dejar a su hija e irse de rumba. Pero Nicolás le dice que por una vez no pasa nada. Nicolás piensa que casi todo es perfecto, pero que, si Libertad supiera todo, sería mejor. Manuela vuelve a decir que no quiere enredarla más.

Julieta le dice a un Eduardo inconsciente qué estará a su lado cuando despierte.

Lina le dice a Julio que no quiere dormir sola, quiere que un hombre la toque con deseo, no quiere morir virgen, Julio admite que también lo es y que se quedará a acompañarla. Lina le da un pequeño beso a Julio

María Clara quiere quedarse en casa y concentrase en el Santa Rosa, le pregunta a Álvaro si pensó la propuesta, ya que necesita el coordinador, pero él dice que necesita unos días para pensarlo y que sólo tiene cabeza para pensar en su hermana. Luego de sorpresa llega ella, su mamá y sobrina. Ella no quiere que la hospitalicen. Álvaro no le promete eso, él se encargará de cuidarla. Su hermana dice que su hija no sabe que él y Fernando son pareja.

Sandra comprende que es la querida, Reynaldo le agradece por comprenderla. Luego mira que el carro de Félix está rayado.