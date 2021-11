ENFERMERAS | Manuela acepta la invitación de Nicolás

Nicolás y Julio empiezan a trabajar en la noche en el bar La Capilla para poder sufragar los altos costos que con el internado no logran cubrir. Por otro lado, Manuela trata de animar a Lina y la invita a tomarse unos tragos en La Capilla, sabiendo que eso dañará el plan de Nicolás de estar sola con ella.

El papá de Nicolás llega al bar para hablar con Nicolás, pero este no quiere saber de él y lo deja esperando, al igual que Manuela que se fue del bar diciéndole que su hija no quería estudiar, pero sucede lo que nadie se imaginaba, Nicolás le confiesa su amor y le dice que no quiere ser solo su amigo.