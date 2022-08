Actores de Hollywood que tuvieron paso en la industria pornográfica

Quizás no sea la salida o opción que sea muy bien vista ante la opinión para una actriz que ha tenido trayectoria en Hollywood, pero si han habido casos en el que actores muy reconocidos se vieran involucrados en contenidos para mayores de 18 años antes de triunfar en el cine convencional.

Aquí te mostramos algunos de los actores que tuvieron paso en la industria pornográfica:

- Sylvester Stallone: El popular boxeador tuvo su paso en la pornografía en 1970 con una filmación titulada “El Semental Italiano", por la que le pagaron 200 dólares.

- Cameron Diaz: La sensual actriz de ojos azules filmó su película para adultos llamada “She's No Angel" en 1992, sin embargo, en 2003 mediante un juicio pidió que no se distribuyera la cinta, de momento pudo lograr, pero internet es un mundo amplio que en 2004 su película ya se encontraba en todos sitios pornograficos.

- Jackie Chan: Antes de convertirse en el maestro por excelencia de las artes marciales en Hollywood, Jackie Chan (64) probó suerte en el mundo del cine para adultos. Lo hizo en el año 1975 en la película china llamada 'All in the Family'.

Aún existen algunos nombres muy famosos como en el caso de la exchica Disney Bella Thorne que ahora es directora de películas para adultos, así también, Maitland Ward de la exitosa película “Dónde están las rubias", Ward a sus 45 años es una apremiada actriz de la industria pornográfica.