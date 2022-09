Adam Levine no fue infiel pero admite haber "cruzado la línea"

"En ese momento, era joven, ingenua y, francamente, me siento abusada", dijo Stroh.

El vocalista de Maroon 5 ha decidido sincerarse con su público a través de sus redes sociales, afirmando que no fue infiel pero que coqueteo con otra mujer.

"Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta", escribió Levine. "No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida" expresó en el comunicado.

"Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos". aseguró en su mensaje Levine.

En estos momentos, su esposa Behati Prinsloo y él esperan su tercer hijo.