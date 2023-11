Aldo Ranks siente que hay que seguir trabajando en el reguetón

Yo realmente sigo trabajando, esa ha sido la clave del éxito, he seguido ahí no he parado gracias a Dios, yo siempre he dicho, es como el tiempo de antes si no estas en las páginas amarillas no existes, si no estas en las redes no existes Yo realmente sigo trabajando, esa ha sido la clave del éxito, he seguido ahí no he parado gracias a Dios, yo siempre he dicho, es como el tiempo de antes si no estas en las páginas amarillas no existes, si no estas en las redes no existes

Expresó el panameño, agregando que muchas personas le habían estado preguntando que pasaría después de lo que grabó con Karol G a lo que él les presenta su nuevo tema, el cual espera que las chicas se identifiquen y lo hagan un éxito.

Aldo Ranks le agradece a Karol G

El intérprete de Vida de Perro, aprovechó la oportunidad para agradecer a la cantante colombiana Karol G por haber colaboradora con él, en el tema musical Watatí, el cual fue una de las canciones de la película Barbie.

Yo tenía 200mil oyente y he llegado a tener 10 millones de personas escuchando mi música Yo tenía 200mil oyente y he llegado a tener 10 millones de personas escuchando mi música

Expresó Aldo Ranks, diciendo que gracias a la canción de la Barbie lo han conocido bastante.

Aldo Ranks habla de la evolución del reguetón

El panameño siente que Panamá ha marcado durísimo en el género a nivel mundial y recalcó que últimamente se ha visto a artistas de afuera escuchando canciones de artistas panameños.

Hay que demostrar y seguir trabajando, podemos ser los primeros en el genero, pero ya es tiempo que Panamá se ponga las pilas Hay que demostrar y seguir trabajando, podemos ser los primeros en el genero, pero ya es tiempo que Panamá se ponga las pilas

Dijo Aldo Ranks en la entrevista, además siente que el género a cambiado mucho pero para bien, porque todo tiene que cambiar, sin embargo él se mantiene en el ritmo movido.

"Panamá tiene muchos artistas, pero le aconsejo que hagan música movida, porque la gente necesita música para bailar", concluyó el panameño.

Sigue viendo la entrevista completa aquí: