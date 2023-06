Alejandro Sanz y la revelación de su fuerte depresión

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

Estás nuevas revelaciones señalan que el artista habría tenido crisis en temas financieros y no tendría la total fuerza para saber de que manera lidear con esos temas. Según un informe dado a conocer por medio de un programa de cadena ibérica se dice que estos problemas son estafas que vienen por parte de amistades del artista y que por esto lo habrían dejado en bancarrota.

El periodista Antonio Belchi señaló ante esta noticia difundida internacionalmente que Alejandro Sanz "Tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha" además expresa que el artista español junto con una empresa de Florida, Estados Unidos tendrían una deuda que asciende a los 7.3 millones de dólares, luego de colocarse Alejandro Sanz como aval para poder devolver este dinero.

Expresa de igual forma Belchi "Alejandro se declaró en bancarrota y esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares".

El periodista Nacho Gay señaló ante este caso que en una inspección fiscal Alejandro se percató que tenía "Un agujero muy grande de dinero en todas sus cuentas. Hay un agujero de 15 millones entre ellas una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros".

Con esto, el cantante español Alejandro Sanz viene lidiando con sus problemas económicos de hace años y sea en parte una de las causas por la que atraviesa un fuerte estado anímico.