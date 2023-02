Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

En el sincero y sensible mensaje afirman que desde hace 5 meses habían decidido separarse en mutuo acuerdo y sin ningún conflicto de por medio.

Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja.

Sin embargo, dejaron la esperanza de que pueden volver a estar juntos, ya que la decisión que tomaron no fue en base al rencor o por una infidelidad.

"Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera.", expresaron.