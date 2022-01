Angelique Boyer, Ana de la Reguera y otras famosas que decidieron no ser madres

Angelique Boyer y otras famosas que no quieren tener hijos

Y que nadie las convenza de lo contrario. Actrices como Angelique Boyer y otras han tomado la decisión desde muy jóvenes de no tener hijos y ellas mismas han expuesto los motivos por los que no desean hacerlo.

Así es, la actriz de 33 años, Angelique Boyer considera que la maternidad es algo que debe hacerse en libertad, sin presiones y con mucha conciencia y aunque la actriz no ha cerrado por completo la posibilidad de ser madre, ha afirmado que no está entre sus planes.

Por su parte, la actriz de Hollywood, Ana de la Reguera afirma que hace mucho tiempo congeló óvulos porque se siente muy presionada por su madre de tener nietos pero en realidad ella aún no se le ha despertado las ganas de ser mamá y cree que nunca las va a tener. Ana de la Reguera tiene 44 años y cuenta con una trayectoria exitosa en televisión y cine.

A la lista se suma, la actriz mexicana, Kate Del Castillo, de 49 años e hija del primer actor Erick del Castillo, pues parece que por parte de ella su querido padre no será abuelo ya que según ella nunca se le ha antojado y aunque cree que es muy lindo no desea que alguien le diga mamá.

271495170_684058783001894_4401670712778371038_n.jpg

Renée Zellweger, de 52 años, la inolvidable "Bridget Jones" comparte sin problema el tiempo con los hijos de su actual pareja, pero ella ha dejado claro que no necesita hijos para ser feliz.

271895252_4887017928022394_8497960350649180991_n.webp

Por supuesto que a esta misma filosofía le sigue Jennifer Aniston que por años le han creado falsos embarazos a lo que la eterna "Rachel" si ha confesado que la presión del público la ha hecho sentir como si fuera una mercancía defectuosa. "Quizás mi propósito en este planeta no es procrear", afirmó.

Y por último pero no menos importante, tenemos a Oprah Winfrey que aunque pensó alguna vez en tener hijos, decidió no hacerlo porque piensa que sus hijos la hubieran odiado por preferir su trabajo a ellos.

Como ven, todas ellas son mujeres exitosas y no menos valiosas por no desear ser madres. Es tiempo que se vea con ojos de normalidad el no querer procrear. ¿Qué opinas?