Anuel AA y Justin Quiles respaldan a Donald Trump en un mitin político en Pensilvania

Los artistas expresaron sentirse sumamente agradecidos por participar en el evento político junto a Donald Trump y destacaron lo positivo que sería tenerlo de vuelta en el mandato, exhortando a los asistentes a votar por él.

A través de sus redes sociales, Anuel AA compartió un extenso mensaje sobre el liderazgo y las responsabilidades que conlleva ser presidente, así como los planes futuros de Trump para Puerto Rico.

"El presidente me dijo personalmente que quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y ser más exitoso como territorio de los Estados Unidos y como una sola raza, todos juntos como hermanos. Me hablaron del interés en ayudar y manejar la situación migratoria que se está viviendo", decía parte del mensaje de Anuel AA.

