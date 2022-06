Anyuri, concierto de Karol G: ¿Por qué culpan al Sech?

K4G en declaraciones pasadas, señaló que la supuesta llamada para bajar a la cuchita fue del equipo del Sech; Joshua, explico en un programa virtual que LH, productor de Anyuri, los contactó a través de su papá pensando que Jorkan era artista del Bloke, cuando no es cierto.

Joshua, mencionó que antes de dar declaraciones prefirió averiguar lo que realmente sucedió con el equipo de Anyuri y Karol G, para aclarar que su equipo no tiene nada que ver con la decisión tomada.

Anyuri en las redes sociales

"En medio de lo que está pasando veo muchos comentando que no merecía estar en Karol g porque mis músicas son vulgares ... Que cambie el contenido, letra incluso que mis músicas no tienen algún tipo de argumento, De esa manera me doy cuenta de que muchos no han escuchado mi álbum los invito en el link de mi perfil; y están disponible en todas las plataformas digitales", Expresó Anyuri en un post de sus redes sociales.

Durante los últimos días la interprete de “Mala” no ha dejado de compartir sus videos y mencionando a través de post que es un proceso que esta viviendo. Por otro lado, Joshua, señaló que la cuchita lo bloqueó de Whatsapp y dejó de seguirlo por sus redes sociales.