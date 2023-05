Bad Bunny estrena canción en "inglés" y sorprende con una leyenda del fútbol

Bad Bunny había dicho que estrenaba "Where she goes", que supuestamente iba a ser su primer tema en ingles pero resultó ser todo lo contrario.

Pues resulta que, "Where she goes" estrenó hace 14 horas y solo cuenta con un poco más de 3 millones de vistas en la plataforma de streaming de YouTube. Esta cifra para alguien como el "Conejo Malo" no es para nada normal, al contrario, el tema ya a esta hora se puede decir que no fue lo que esperaban sus fans.