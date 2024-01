Bad Bunny: "Si me ven en la playa no me saluden"

Pues todo parece que Benito o mejor conocido como Bad Bunny no quiere nuevos altercados con ningún fan o fanática, y es que esta mañana ha dicho en su cuenta de WhatsApp que iba camino al trabajo pero le avisaron que hoy no había trabajo.

Adicional mandó un audio que en vista que no había trabajo se iba para la playa pero eso sí, si alguno de sus fans lo veían les pidió que no se le ocurra saludarlo.

Si me ven en la playa no me saluden, estoy en lo mio Si me ven en la playa no me saluden, estoy en lo mio

Así ha dicho en los estados de WhatsApp, por supuesto esto causó mucho desagrado para sus seguidores, quienes opinan que entonces tampoco escucharan su música.

Bad Bunny tiene antecedentes que no es bueno con el público

Bad Bunny ha demostrado anteriormente que solo le interesa la música más no compartir con sus fans, como bien recordarán a inicios del año pasado (2023), el conejo malo le lanzó el celular a una fan tras ella perseguirlo para tomarse una foto con su ídolo. Esto sin duda, marcó un antes y un después en su carrera, porque hasta el sol de hoy, la gente se lo recuerda en sus redes sociales.