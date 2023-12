Bad Bunny sorprende con una confesión inesperada.

El reconocido cantante Bad Bunny , sorprendió a sus fanático al revelar que la canción Ojitos Lindos, no fue dedicada a su ex novia Gabriela Berlingeri.

Pero tú me tiene' enredao, me envolví... Iba por mi camino y me perdí... Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Pero tú me tiene' enredao, me envolví... Iba por mi camino y me perdí... Mi mirada cambió cuando tus ojos vi

Dice parte del coro de la canción del puertorriqueño.

El emotivo tema, parecía ser una confesión de amor para Gabriela, pero en su más reciente transmisión En Vivo, reveló quien lo inspiro en hacer este tema musical.

¿Quién inspiró a Bad Bunny en el tema Ojitos Lindos?

Para sorpresa de muchos, el Conejo Malo reveló que el tema Ojitos Lindos, fue una inspiración que tuvo de su perrita Beagle Sansa, la cual comparte con su ex pareja.

"Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa", dijo el boricua asegurando que esa ha sido la primera vez que compone una canción a un ser querido.

La canción Ojitos Lindos, fue lanzada en el mes de mayo de 2022 y es una colaboración musical con Bomba Estereo.