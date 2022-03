BCA paga 250 euros para ver el Real Madrid vs PSG

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCanmjyOoCUI%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by BCA #MEMBAME (@bcamusik)

"Gracias mi bro! Panamá in my house", "Panamá in my house", y "Que crack, gracias hermanoooo!"; fueron los mensajes que escribió Vinicius Jr. en las cuentas de los productores panameños.