BCA, Jorkan y TOT estrenan "Top Model"

Jorkan de 19 años perteneciente al sello "El Bloque Music Corp", de Sech; es un artista urbano panameño que ha comenzado a sonar de forma importante y que se proyecta a nivel internacional. Para su próximo EP llamado "Now or Never", Jorkan considera que tiene algo pendiente con los artistas del patio como: Barbel, El Tachi, TOT, Robiguid, Chinooo. Este trabajo sería underground para cumplir con la gente y dar el siguiente paso que seguramente sería una música más comercial.

