BCA, artista panameño detrás de grandes éxitos

Ramsés Herrera, conocido como BCA en el género urbano; contó a Dj Winnie en Caliente Radio, que hay gente que en su carrera le han humillado y le han hecho pasar mal pero los ha perdonado, ya que esos rencores no le matan. Aprendió mucho de los artistas que estaban "pegados" cuando su nombre aún no estaba en la palestra.

De Donde sale el nombre BCA

BCA significa: bicho raro de Cerro Azul y se lo puso Glen King (Glen Holmes) al ver a Ramsés tirado en la cama.

BCA señala que desde el 2015 ha estado trabajando con Sech, y agradece que hoy en día que está en lo más alto de su carrera, le sigue tomando en cuenta. Menciona que un día que estaba emocionalmente muy afectado, Sech le pide que vaya al estudio a grabar junto a él a las 7 de la mañana porque venían las personas que lo habían firmado en Miami, entre ellos estaba el productor Dímelo Flow y allí surgió la colaboración del tema "La Serenata". Y en una semana grabaron el video. Posteriormente Dímelo Flow invita a BCA a viajar a Miami, para nada más conocer cómo se trabajaba allá.

Más adelante hubo un campamento en Panamá, donde se reuniría con reconocidos productores musicales, entre ellos, artistas que trabajaron con Maluma. Terminado ese campamento, Dímelo Flow le cuenta a BCA que se llevó el respeto de sus colegas.