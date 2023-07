Becky G rompió el silencio tras su controversial separación con Sebastian Lletget

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, declaró en una entrevista para People en Español. “Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, declaró en una entrevista para People en Español.

Becky G desea que su vida personal quede en lo privado, por lo que no detalló si actualmente está soltera o no; sin embargo, resaltó que más que el amor hacia una pareja, es mucho más importante el amor propio que se puede tener.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, comentó.