Ben Affleck clarifica sus comentarios sobre su matrimonio con Jennifer Garner y su alcoholismo

A su paso por el programa de televisión de Jimmy Kimmel, el astro de Hollywood ha querido responder a la polémica generada y ha admitido que determinados comentarios, a su juicio fruto de malentendidos o de interpretaciones distorsionadas, ha "herido" sus "sentimientos". El intérprete ha defendido sus reacciones emocionales a una convivencia con Jennifer que dejó de hacerle feliz, y a la que no puso fin antes de lo necesario por el bien de sus tres retoños: Violet, Seraphina y Samuel.



"Luego empecé a ver todo esto en Twitter y me quedé pensando: '¿Pero qué pasa aquí?'. La verdad es que ha herido mis sentimientos, que la gente no haya entendido bien lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo", ha confesado en su conversación con el humorista, al que ha ofrecido una versión de los hechos bastante más amable de los temas que abordó en su entrevista a Howard Stern.



"Hablamos mucho sobre mi familia, ¿sabes?, sobre el alcoholismo, de mi lucha con cosas reales, de cómo tienes que rendir cuentas y ser amoroso, de cómo he estado trabajando con mi exmujer... Estoy muy orgulloso de la forma en que hemos podido organizarnos con nuestros hijos, lo mejor que hemos podido y siempre con ellos en mente", ha explicado. "Salí muy contento y pensé que debería hacer estas cosas más a menudo, ser más honesto, autocrítico e introspectivo", ha concluido.

FUENTE: RSS