Billie Eilish empezó a ver porno a los 11 años y arruinó su visión del sexo

"Como mujer, creo que el porno es una desgracia. Yo solía ver mucho porno, para ser totalmente sincera. Empecé cuando tenía como unos once años. Me parece que me destrozó el cerebro y me siento devastada por haber estado tan expuesta al porno", ha explicado en el programa de radio "The Howard Stern Show".



En concreto, cuando llegó el momento de perder la virginidad, la cantante no sabía establecer límites o anteponer su propio placer al de su pareja porque había sido condicionada a pensar que debía disfrutar de ciertas prácticas que ahora considera perjudiciales.



"Las primeras veces que mantuve relaciones no decía que no a cosas que no era buenas. Y eso era porque pensaba que era lo que se suponía que debía gustarme. Me pone furiosa que a la gente le guste tanto el porno, y estoy furiosa conmigo misma por pensar que no era nada malo. Es una locura el aspecto que tienen las vaginas, por ejemplo, ¡no es real! La anatomía femenina no es así, nosotras no somos así", ha lamentado.

FUENTE: RSS