Billie Eilish ha ganado confianza en sus habilidades artísticas

La cantante Billie Eilish cuenta los escasos días que restan para la publicación de su segundo trabajo discográfico, "Happier Than Ever", y del documental que complementará la visión conceptual y temática que exhibirá la artista en tan esperado álbum. Mientras tanto, la joven de 19 años sigue promocionando sus nuevas creaciones y presumiendo además de la renovada confianza en sí misma que ha venido ganando en tiempos recientes.



"Creo que antes estaba sometida a más presión, tenía mucha ansiedad porque pensaba que no estaba haciendo lo suficiente, que no lo estaba haciendo correctamente o simplemente que no estaba haciendo un buen trabajo. En esa época no pensaba que tenía mucho talento. Ahora tengo mucha más confianza en mí misma y en mis habilidades. Y además sé que he trabajado muy duro en este disco, que llega en un gran momento de creatividad", ha confesado en conversación con la plataforma VEVO.