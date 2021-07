Billie Eilish reconoce sentirse "avergonzada" por su pasado

La cantante Billie Eilish no tiene reparo alguno a la hora de hacer referencia a esa controversia en la que se vio sumida hace unas semanas, cuando salió a la luz un vídeo del año 2011 en el que la intérprete aparecía cantando un tema del rapero 'Tyler, The Creator' con un forzado acento que no le correspondía y, además, pronunciando aquellas expresiones consideradas de corte racista cuando son reproducidas por terceras personas ajenas a la comunidad afroamericana.

En su última entrevista a la edición australiana de la revista Vogue , la artista de 19 años ha criticado en primer lugar a la cultura mediática imperante por dar vigencia a unos comportamientos y actitudes propios de una época en la que ella todavía no contaba con la suficiente madurez para evitar esos "errores", aunque tampoco ha querido justificar sus acciones y, de hecho, las ha asociado directamente a un momento de su vida del que ahora siente "vergüenza".



"Me resulta bastante raro ver cómo el mundo puede conocer todos los aspectos de tu vida y recordarlos de esa manera. Es muy extraño", ha señalado sobre la falta de contexto que rodeó toda la polémica sobre unas palabras y versos que le eran ajenos. "Internet desentierra todo tipo de cosas sobre el pasado de la gente y yo me quedo pensando: '¿Es que no entendéis que todo el mundo está increíblemente avergonzado sobre su pasado, que es muy embarazoso para todos?'", ha apuntado justo antes de pedir empatía a los comentaristas profesionales.



"¿Por qué no pensáis en el hecho de que vosotros mismos habéis podido cometer fallos en el pasado, y que a otra gente le ha podido pasar lo mismo? Yo he dicho muchas cosas con las que ahora no estoy de acuerdo. En ciertos casos hasta opino de forma completamente diferente", ha aseverado la cantante californiana.

