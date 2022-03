Boza estrena "Bucle" por todo lo alto

En el gran lanzamiento, distintas personalidades del mundo artístico en Panamá se hicieron presentes para este gran estreno y los presentes pudieron deleitarse con un show donde Boza interpretó sus canciones e inclusive se animó a cantar junto a Chamaco.

En medio del estreno de "Bucle" de Boza, recibió un reconocimiento por sus más de 150 millones de streams globales, gracias a "Ella Remix" (donde colaboraron :Lenny Tavárez, Juhn, Lunay y Beéle); donde resaltaba disco de oro en España, México y Centroamérica, además de certificado platino en Estados Unidos.

Algo que ha quedado pendiente es el lanzamiento de el remix de "Hecha Pa' Mi" una canción que generó que el panameño se diera a conocer en el mundo. El remix contará con los colombianos Carlos Vives, Manuel Turizo y Beéle; y el puertorriqueño Zion.

Boza ha mencionado anteriormente que viene trabajando fuerte y que todos los colegas sigan; al ser mencionado como uno de los artistas que ha cambiado el género urbano, al igual que su compatriota Sech. "Gracias a Dios me nominaron, obviamente muy ansioso por todo, cada vez que me nominan es como una adrenalina infinita y me tocó de presentador nuevamente". También sueña con ser una superestrella, no únicamente en la música, ya que le gusta la televisión, películas, series. Piensa que puede dar más de él y ver que logró algo más.