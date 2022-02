Boza: "Sueño con ser una superestrella"

"Gracias a Dios me nominaron, obviamente muy ansioso por todo, cada vez que me nominan es como una adrenalina infinita y me tocó de presentador nuevamente", dijo Boza sobre su aparición en Premio Lo Nuestro 2022. En donde también mencionó que ya prepara el look para esa fecha. Menciona que de ganar, se lo dedicaría a su familia y a todo Panamá.

Boza habló sobre el remix de "Hecha Pa' Mi", donde contó que están viendo si sale o no. Resaltó que los artistas que aparecen allí (los colombianos Carlos Vives, Manuel Turizo y Beéle; y el puertorriqueño Zion) los admira mucho y agradeció el apoyo de ellos para montarse en este tema.

"Intenten rodearse de personas positivas que en verdad lo quieran a uno, siempre con Dios por delante y creo que si alguien te cierra la puerta hay que tumbarla, soy fiel creyente de eso", fue el mensaje que envió Boza a las personas para que sigan sus sueños.

Boza también opinó sobre lo que ha venido sucediendo con Farruko y su salida del género urbano para dedicar su vida a Dios: "Excelente, Dios tiene como su propósito, su plan de cada uno y a través de él, muchas almas se van a salvar, todo lo que está haciendo es super cool y de valientes, no cualquiera toma ese camino".

El también interprete de "Ella", confiesa que sueña con ser una super estrella, no únicamente en la música, ya que le gusta la televisión, películas, series. Piensa que puede dar más de él y ver que logró algo más.

Boza comparte nominación a Premio Lo Nuestro, a la categoría "Artista Revelación Masculino" con:

Blessd

Duki

El Alfa

El Fantasma

Feid

Khea

Los Dos Carnales

Santa Fe Klan

Tiago PZK