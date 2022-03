Boza le describe a Bilboard, sus nuevas canciones de "Bucle"

Bilboard señala que las canciones reflejan un lado personal de Boza: el romántico, el soñador, el creador de tendencias.

"Dale"

“Me inspiré en algo que realmente me sucedió. Resulta que mucha gente le hablaba mal de mí a la chica con la que salía y se puso muy celosa y muy tóxica. Definitivamente, con una relación como esta, no puedo fluir porque ella sentía que me poseía”.

"Tick Tock"

Cuando escuché el ritmo de la canción, no solo pensé en la plataforma de redes sociales sino también en el sonido del reloj. Me inspiró mucho todo lo que está pasando hoy con las redes sociales y su alcance a nivel mundial. Estoy en Panamá pero estoy conectado con mis fans en España, por ejemplo. Asimismo, me inspiré en los desafíos, los bailes y cómo TikTok es una plataforma que nunca duerme. Me enfoqué en las jóvenes que detienen el tiempo para crear su contenido, y estoy seguro de que les gustará por el sonido refrescante”.

"San Andrés"

“Esta es mi canción favorita del álbum. Lo escribí como a las 3 o 4 de la mañana en un momento de insomnio. Es una canción que me salió del alma y representa cómo me sentí en ese momento. Escribir es la mejor manera de expresar mis sentimientos. Después de escribirlo, pude dormir bien porque expresé mis emociones. Me abrí y dejé que la gente descubriera un nuevo lado de Boza”.

“Haciendo El Amor”

“Para esta canción me inspiré en una relación que tuve hace un tiempo cuando era muy joven y estaba con una mujer mayor que yo. Mucha gente hablaba mal de ella, pero conmigo era diferente. Siempre le di respeto y valor sin importarme lo que dijeran los demás ya que la conocía demasiado. Todo lo que quería con ella lo dejé en esa canción”.

"Millionaire"

“Es una canción que quiero que la audiencia escuche y tome su propia decisión. Es una canción que hice con esa onda con la que llego a mi barrio, la fiesta, la rumba, demostrando que no me importa lo que piensen de mí: soy todo yo en esa canción”.