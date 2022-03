El Times Square se viste de Boza y resalta su álbum "Bucle"

Artista panameño Boza estrena nuevo álbum "Bucle"

Los productores musicales panameños Rike Music en "Temple" y Mista Bombo en "Haciendo el amor", también forman parte de "Bucle". Boza, que trabaja bajo el sello de Sony Music Latin, hizo el lanzamiento oficial de su álbum, en la media noche de este viernes 11 de marzo.

Además, Boza estreno el video clip oficial del tema "Tick Tock", "Si tú la vieras cuando hace un tik tok, tik tok, Hace que mi corazón haga tick tock tick tock, Horny me pone así que piense de todo de todo. Sola en su depa ya parece strip club strip club, Ella es la sensación y no del bloque, Vive su vida como quiera, pero no vive a lo foke, Ella tiene nivel y el nivel de ella es el tope, Ella no tiene compe, la jeva siempre rompe" dice parte de la nueva canción de Boza.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa-CIoSr6v5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Boza (@bozamusic)