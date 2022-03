Boza se siente en un "Bucle" tras "Hecha Pa' Mí" y "Ella"

Humberto Ceballos, mejor conocido como Boza , se encuentra actualmente en España para una serie de conciertos; y a 6 días del estreno de su álbum " Bucle " (producción de 13 temas, 6 nuevos), el trabajo de artista urbano panameño no ha pasado desapercibido por los medios internacionales, entre ellos, Billboard Argentina.

“Bucle significa demasiado para mí. A raíz de lo que sucedió con " Hecha Pa' Mí", muchas personas me comentaron que estaba en un bucle, porque al público le gustó tanto la canción que no paraban de repetirla, así mismo sucedió con "Ella". Estoy en un bucle con los fanáticos y espero seguir logrando este efecto en el público”, señaló Boza a esta importante revista que cubre la industria musical.

Boza adelanta noticias de su próximas producciones

Boza (que estrenó el video oficial de "Tick Tock" y que alcanzó 1.4 millones de vistas en YouTube) señaló que le gusta hacer colaboraciones que vendrán fuera del álbum. Indicó que está preparando uniones y que hay una a la que le tiene mucho cariño porque trabajará con alguien al que considera un amigo.

Foto con Yandel

"Estábamos en el estudio “croqueando” algo y desde el equipo me dijeron “vas a hacer algo con Yandel” y desde ahí no dejé de escribir y soltar ideas. Después fui con él y nos pusimos a grabar. Me trató súper bien, la verdad es una gran persona, alguien con su trayectoria que sea tan humilde se agradece muchísimo"; contó Boza a Billboard.

Conoce las fechas del "Europe Tour"

17 de marzo: Barcelona.

18 de marzo: Girona.

19 de marzo: Vilanova.

20 de marzo: Madrid.

25 de marzo: París.

Hay que destacar que el próximo 28 de abril, Boza se presentará en Panamá, específicamente en el Estadio Emilio Royo (atrás de la Arena Roberto Durán) de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde coincidirá con Rauw Alejandro, Comando Tiburón, K4G, entre otros.