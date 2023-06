Calle 7 Panamá: "Ya no hay boletos disponibles"

La producción de Calle 7 Panamá ha anunciado que la gran final consiguió venta total de los boletos. "A las personas que no tienen boletos, no se acerquen al Roberto Durán porque no habrá venta allá ni tampoco compre a revendedores", expresó Juan Carlos Barreiro, jefe de producción.