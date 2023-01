Camilo y Evaluna no criarán a su hija como no binaria y envían mensaje contra la homofobia

Associated Press

En abril de 2022 nació Índigo Echeverry Montaner, hija de la pareja conformada por Camilo y Evaluna Montaner . Tras nueve meses de su nacimiento, la pequeña sigue generando noticias. La pareja de cantantes han tratado de mantener a Índigo lo más protegida posible, ni siquiera publican fotos de ella en sus redes sociales, sin embargo eso no ha evitado que sea el centro de chismes e información divulgada en varios medios. l

Hace unos días se informaba que Camilo y Evaluna habían decidido educar a su hija como una persona no binaria . La nota corrió como pólvora y muchos programas se hicieron eco de la información.

Camilo rompe el silencio

Camilo y Evaluna habían guardado silencia hasta este fin de semana cuando a través de redes sociales decidieron emitir una especie de comunicado en relación a todo lo que se estaba generando sobre su hija.

"Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos vídeos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías", dice la nota..

Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc...", agregaba el comunicado de Camilo.

Mensaje de Camilo t_20230128_210827484.jpg Mensaje publicado por Camilo refiriéndose a los chismes sobre que educarían a Índigo como una persona no binaria.

Camilo lanza crítica contra la homofobia

El cantante de Kesi explicó la razón principal para negar las informaciones que circulaban en varios lugares sobre su hija y es la cantidad de mensajes que tanto él como Evaluna recibieron.

"Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos", añadió Camilo en su nota.

"Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando".