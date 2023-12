Canserbero: Ex Manager del cantante confiesa el crímen

La ex manager de Canserbero , Natalia Améstica confesó a través de un revelador video en donde confiesa que ella lo asesinó.

Ante el Ministerio Público de Venezuela, la exmánager del artista, Natalia Améstica, confesó que les dio un té con 10 mg de Alpram a Carlos Molnar, quien era su esposo, y a Canserbero. De inmediato, la sustancia hizo efecto y ella apuñaló a su pareja por la espalda y el cuello. Luego atacó a Canserbero cuando estaba dormido.

“Le causé dos puñaladas en su costado y llamé a mi hermano Guillermo. Él llegó acompañado de tres personas que nos ayudaron a arreglar la escena”, confesó Améstica.

Además confesó que el hermano Guillermo le pagó a funcionarios para que terminarán de arreglar la escena de Homicidio Suicidio.

Me sentía muy dolida

La ex manager del artista se sentía poco valorada y traicionada al enterarse que Carlos Molnar, quien era su esposo no quería que ella recibiera ningún tipo de beneficios tras ella haber planificado toda la gira del artista a Argentina, a parte también Canserbero le había hecho saber que ya no quería que ella fuera su manager.

El pasado 26 de noviembre exhumaron el cuerpo de Canserbero para volverle a hacer una nueva autopsia, la cual había revelado que el artista no se suicidó sino que todo indica que fue un asesinato, que en ese momento se volvió a llamar a Natalia Améstica, su ex manager y el hermano de Natalia, Guillermo Améstica para que dieran sus respectivas declaraciones.