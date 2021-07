Carrie Bradshaw podría haberse separado de Mr. Big en el reboot de "Sexo en Nueva York"

Sarah Jessica Parker es "Carrie Bradshaw" en "Sex and the city".



Al parecer, en las últimas horas se ha difundido el guion de uno de los episodios de la serie "... And Just Like That" que prepara HBO Max que desvelaría detalles sobre la vida actual de las tres protagonistas (Kim Cattrall no ha accedido a retomar el papel de Samantha) y lo que ha sucedido desde que las vivimos por última vez en la segunda secuela cinematográfica que se estrenó en 2010.