Chris Hemsworth: ¿Qué hace "Thor" en Panamá?

Ahora bien, pocas son las fotos que se han viralizado en internet sobre la estancia de este increíble actor, sin embargo, se sabe que llegó para el día de San Valentín, el pasado 14 de febrero y desde ese momento ha recibido muestras de afecto por parte de los panameños.

Incluso, una emprendedora contó todo el "corre corre" que realizó para poder entregarle un hermoso arreglo del día de los enamorados para él y para su esposa Elsa Pataky, porque sí señores, el Dios del Trueno vino con su mujer a pasar San Valentín en Panamá.

Y eso no es todo, han estado en la playa disfrutando del deporte que más les gusta realizar, buceo y para muestra, publicó hace un día en su cuenta oficial una dedicatoria a su esposa con unas encantadoras palabras y el video que lo acompaña lo dice todo.

